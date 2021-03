“Con profundo dolor y tristeza les participo del sensible fallecimiento de mi amado esposo Eulalio Cervantes Galarza”, comienza diciendo el comunicado que tiene un fondo negro y al lado izquierdo una foto del músico junto a su emblemático saxofón.

El pasado dos de marzo Sax había anunciado que había dado positivo al COVID-19, lo que ya no le permitió continuar con sus planes promocionales del más reciente sencillo de la banda y dijo que permanecería “con optimismo para salir adelante ante esta dura situación”, según reportó Infobae .

De acuerdo con la agencia de noticias de El Universal, apenas hace unos días el saxofonista anunció el estreno de su nuevo tema musical llamado “Otros nosotros”, en el que fiel a su esencia manda un mensaje de protesta social. Sin embargo la promoción del mismo ya no fue llevada a cabo debido al estado de salud del músico, quien ese mismo día anunció que dio positivo a la prueba de coronavirus.

Entre sus más célebres composiciones están Kumbala, Pachuco, Pata de Perro, Solín, Mojado, Morenaza y Un Poco de Sangre, todos ellos grandes éxitos de La Maldita Vecindad. Pero Sax también fungió como productor independiente de otros grupos, como fue el caso del primer disco de Tijuana No!, así como colaboraciones con las bandas Café Tacvba y La Castañeda, con reconocidos jazzistas como Héctor Infanzón, Net Coleman, Bill Laswell y Michael Brook, e intérpretes de la talla de Bachir Attar.

Su historia con La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio comenzó en 1986, donde no sólo fungió como co fundador sino también como compositor de letras y música, coproductor y ejecutante de saxofón, clarinete, trompeta, trombón, flautas, batería, bajo, guitarra, piano, acordeón y más de cuarenta instrumentos de viento árabes.

“Descansa en paz querido Sax. Siempre que iba La Maldita Vecindad a Ciudad Juárez iba a verlos. Me encantaban. Toda esa generación de bandas rockeras dieron vida a mi juventud y aún las sigo escuchando. Ayyy se me salen las de cocodrilo. Hoy todo el día Kumbala”, secundó alguien más.

“Despertarse con la noticia de la partida de Eulalio Cervantes Galarza, conocido como Sax de La Maldita Vecindad le da a una en la nostalgia. Tuve la suerte de verlo dos veces tocar en vivo. Lo escucharé todo el día mientras me sumerjo en la memoria. ¡Buen viaje Sax!”, escribió otra seguidora de la banda en Twitter.

“Nooo Sax, tú no cabr…”

“¡La esencia nunca cambia! Gracias Sax por tan buenos momentos. ‘El Arte está hecho'”, “nooo Sax, tú no cabr…,

te vamos a extrañar harto, La Maldita es mi banda favorita y me rompe el corazón no volver a verte y escucharte .

Mi sincero pésame a toda su familia y a los malditos Roco, Pato, Aldo, Pacho y el Lobito. Gracias por tanto Sax, buen viaje carnal”, escribieron otros seguidores de la banda mexicana.

“Capaz de ejecutar dos saxofones a la vez, pero también capaz de hacer la banda sonora de toda una generación… Buen viaje, Sax”, “qué tristeza, pérdida tan grande… le envío un abrazo a toda su familia, a su equipo y la banda. Graciassss por influir mi amor a la música.. Vuela alto corazón negro. QEPD Sax”, fueron otros comentarios en Twitter tras la muerte de Eulalio Cervantes Galarza.