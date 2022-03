Confirman la muerte de la estrella de Only Fools and Horses

Ron Pember muere a los 87 años de edad

“Era todo un caballero con nosotros”

Muere Ron Pember. Las malas noticias no dejan llegar en el mundo del espectáculo, y es que en tan solo tres meses del nuevo año 2022 un sin fin de tragedias se han confirmado en donde distintas celebridades se han visto afectadas. La muerte se ha hecho presente entre los famosos y muchos se han ido de este mundo.

Una de las muertes más recientes fue la de la estrella de Only Fools and Horses, Ron Pember quien lamentablemente confirmaron su muerte a los 87 años de edad. Esta noticia fue dada a conocer por su mismo nieto, quien con profundo dolor lamentó lo sucedido y le rinden homenaje, según The Sun.

Muere el actor británico Ron Pember

Fue su nieto Paul Pember quien confirmó que Ron lamentablemente había fallecido, inmediatamente muchos usuarios comenzaron a reaccionar y la mayoría lo llamaron “caballero”. Fue a través de las redes sociales donde informaron a todos los seguidores de Ron Pember que lamentablemente había fallecido.

Rindiendo homenaje a su abuelo, Paul dijo: “‘La tristeza ahora es la felicidad entonces. Ese es el trato’. 11.04.1934 – 08.03.2022 #ronpember #grandad”, se lee en el tuit. Rápidamente, los internautas comenzaron a recordar al actor británico y enviaron sus condolencias a los familiares.