Muere el cantante Roderick Pooh Clark, integrante de Hi-Five por terribles enfermedades (FOTO). Marcus Sanders, compañero de la famosa banda estadounidense con sede en Texas. Al parecer Roderick Pooh Clark murió el domingo en pleno Easter en un hospital.

La carrera del cantante terminó cuando en 1993 sufrió un accidente de auto en Florida. El incidente lo dejó paralizado del cuello hacia abajo, de acuerdo con lo publicado por TMZ. En aquél entonces sufrió una infección que se propagó por todo su cuerpo.

¿De qué murió Roderick ‘Pooh’ Clark?

La causa de muerte de Roderick Pooh Clark fueron complicaciones de una infección y neumonía, de acuerdo con el medio citado. Dos semanas antes de morir, estuvo ‘entrando y saliendo’ del hospital por la neumonía. El quinteto de cantantes de R&B se formó en 1989.

La música de Hi-Five combinaba aspectos del pop, el soul, el funk, el hip hop y la música electrónica. El famoso grupo alcanzó la ‘cima’ en 1991 con su canción “I Like The Way (The Kissing Game)”, de acuerdo con lo publicado por el medio TMZ.