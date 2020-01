View this post on Instagram

Querido y bienamado Padre, gracias siempre por tu enseñanza, regaño, consejo y sabia enseñanza en todo momento, te amo, que dios te reciba en su reino ✨✨✨🙏🏼✨✨✨ Descansa en paz querido padre, maestro, amigo 🖤 Me harás falta siempre, pues siempre supiste estar…