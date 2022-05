Muere el famoso guitarrista Ricky Gardiner.

Tocó con emblemáticos artistas como David Bowie.

Le diagnosticaron Parkinson y electrosensibilidad.

Muere guitarrista Ricky Gardiner. Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, han ocurrido infinidades de situaciones en donde diversas personas que se encuentran dentro del mundo del espectáculo pues en lo que va del año hemos sido conocedores sobre las muertes que han ocurrido dentro de la farándula.

Los lectores de Mundo Hispánico han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de las estrellas y este caso no es la excepción. Ahora se ha dado a conocer la sensible noticia del deceso de un famoso guitarrista, fue a través del portal de The New York Post que se dio a conocer sobre el lamentable hecho.

Muere el famoso guitarrista Ricky Gardiner a los 73 años

Ricky Gardiner fue uno de los músicos que destacó por haber tocado con David Bowie e Iggy Pop, de acuerdo con los reportes realizados por el medio citado, el ‘maestro de la guitarra’ perdió la vida a la edad de 73 años, las redes sociales han explotado con la triste pérdida de una gran estrella dentro del ámbito de la música.

Según a los reportes otorgados por The NY Post, el famoso guitarrista tuvo una larga lucha contra varias enfermedades, entre ellas el Parkinson y electrosensibilidad, esta última y rara enfermedad la contrajo cuando estaba muy cerca de dispositivos electrónicos. Archivado como: Muere guitarrista Ricky Gardiner.