Jim Hagedorn había anunciado la reaparición de un cáncer de riñón en julio de 2021 y había dado positivo en la prueba del Covid-19 el mes pasado. Sin embargo, la causa de la muerte no se menciona en la publicación que realizó su esposa Jennider Carnahan en Facebook, indicó Fox News.

“Jim amaba nuestro país y amaba representar a la gente del sur de Minnesota. Cada momento de cada día vivió su sueño sirviendo a los demás. No había un conservador más fuerte en nuestro estado que mi marido; y se demostró en cómo votó, lideró y luchó por nuestro país”, agregó Jennifer Carnahan en el mensaje.

Para finalizar el comunicado, Jennifer Carnahan escribió: “Jim Hagedorn, te amo. Te extraño. Me siento vacía sin ti. Siempre te llevaré de la mano”. El texto fue acompañado por dos fotografías, una de ellas es precisamente un primer plano de la pareja tomándose de las manos.

¿Cómo se conforma ahora la Cámara?

El nuevo desglose en la Cámara es de 433 miembros: 222 demócratas, 211 republicanos y dos vacantes: el escaño de Jim Hagedorn y el del exrepresentante Devin Nunes, republicano de California, quien renunció, de acuerdo con el informe del portal de la cadena informativa Fox News.

Tras anunciarse el fallecimiento, centenares de usuarios comentaron en la publicación de Jennifer Carnahan en Facebook. “Siento mucho tu pérdida. Te envío pensamientos y oraciones. Has pasado por muchas cosas este año y siempre has sido positiva. No puedo imaginar por lo que estás pasando, pero rezo para que encuentres paz y consuelo durante este tiempo”, escribió la internauta Kelsy Koeller, mientras que el usuario Adam Jewett comentó: “Lamento tu pérdida, Jennifer. ¡Nuestras oraciones están contigo durante este tiempo!”.