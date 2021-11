Ahora se da la triste noticia de la muerte de uno de los actores que participó en la novela original y que también fue conocido como ‘El Cheque’, por lo que la gente lo recuerda con cariño y la nostalgia se desborda ante esta tragedia, por lo que el mundo del espectáculo, no solo de Colombia, sino de América Latina, está de luto por esta pérdida.

Tan famosa fue esta telenovela dirigida por Fernando Gaitán que en el año 2010 logró ganar el Guinness Records, tuvo una duración de octubre de 1999 a mayo de 2001 y pudo verse en varias partes del mundo, sobre todo en México en donde han salido varias versiones de la historia y protagonizada por artistas de renombre como Angélica Vale y Jaime Camil, sin embargo, no tuvo el éxito de la versión original.

La telenovela Betty la Fea apareció en la pantalla chica en el año de 1999 y fue todo un gran éxito debido a la historia de una secretaria (Ana María Orozco) que no era muy agradable a la vista, con frenos, anteojos, ropa muy rudimentaria y que al final se enamora de su jefe (Jorge Enrique Abello), un hombre guapo, con clase y bien posicionado.

"Qué triste esta noticia, se fue muy joven, mi padre Ccelestial lo reciba en se Santo Seno. Fortaleza para su familia y todos sus amigos y para quienes lo conocimos mediante la pantalla", "el cuerpo descansa, las almas viajan, las memorias quedan", "correcto las almas viajan hacía el paraíso o el infierno. No todos estarán en la presencia de Dios. ¿Porqué? En Vida nunca buscaron a Dios de verdad".

“Dios lo tenga en su santa gloria Amén. (Manos palma contra palma, Manos palma contra palma, Manos palma contra palma) Si se portoóbien en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo (Manos palma contra palma)será el que juzga el comportamiento. Nuestro”, dijeron algunas personas en un tono que pareciera no estar acorde con el cariño que otros le expresaron.

Sin embargo, la gente no dejó de reconocer el gran talento y alegrías que causó en televisión: “Gracias por tantos momentos de diversión, gran actor, paz en su tumba y fortaleza a su familia y amigos”, “que linda frase “la fuente” para tan incomprensible momento de nuestro aprendizaje terrenal. Ángeles de fortaleza para sus seres queridos y amigos (Cara sonriente con halo) saludos desde Guatemala”.

Apenas el año pasado, a través de las redes sociales se dio a conocer el sensible fallecimiento del actor Alfonso Ortíz a los 71 años de edad, luego se sufrir un infarto en plena grabación y se encontraba internado en una clínica de Colombia, el Cuartel de las Feas lo despidió. El famoso actor Alfonso Ortiz falleció en una clínica de Bogotá, Colombia donde fue internado hace unos días luego de haber sufrido un infarto en plena grabación de una nueva producción, según portal La Nación.

CUARTEL DE LAS FEAS ‘LLORA’

Con una experiencia en la televisión de más de 40 años dedicados a la actuación, Alfonso Ortiz tuvo destacadas actuaciones en telenovelas como ‘Pobre Pablo’, ‘La hija del mariachi’, ‘De pies a cabeza’, por no mencionar algunas otras. Varias celebridades al enterarse de la noticia mostraron su dolor a través de las redes sociales, donde dejaron mensajes de apoyo a la familia del actor y también despidiéndose del fallecido.

Unas de las celebridades destacadas que se despidieron del actor fueron las famosas cuartel de las feas del programa de televisión Yo soy Betty la fea. Estefanía Gómez una de las integrantes del cuartel de las feas fue una de las que se despidió de su amigo en su cuenta de Instagram: "Maestro!! que me enseñó a partir del amor, mi primer maestro y por muchos años, el que me vio confundida y se tomó el trabajo de acompañarme, el que me dio fuerza para creer en mis sueños, Gracias maestro, dejas un vacío enorme, gracias infinitas!!! Siempre en mi corazón, buen viaje nos veremos pronto", fue lo que la actriz puso en su cuenta.