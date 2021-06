Muere el rapero Gift of Gab del dúo Blackalicious

El cantante perdió la vida después de un trasplante de riñón

Gab había sufrido una insuficiencia renal por primera vez en 2012 Muere rapero Gift of Gab. En las primeras horas de este viernes se confirmó la noticia sobre la muerte del rapero Gift of Gab, el cofundador del dúo de rap Blackalicious conocido por sus rimas “Alphabet Aerobics”, el cantante perdió la vida después de haberse realizado un trasplante de riñón y presentar una serie de enfermedades, según New York Post. El rapero falleció a los 50 años de edad, después de presentar distintos problemas de salud, la terrible noticia de la muerte de Timothy Jerome Parker, mejor conocido como The Gift of Gab, fue dada a conocer por su compañero de Blackalicious, DJ Xavier “Chief Xcel” Mosley. Muere el rapero The Gift of Gab Fue a través de la cuenta de Instagram del dúo Blackalicious, donde anunciaron la sensible perdida de su compañero, con una imagen donde aparece haciendo lo que más le gusta hacer, y un mensaje conmovedor dándole el último adiós a su amigo y compañero del grupo de rap. “Con mucha tristeza y pesar en el corazón anuncio el fallecimiento de mi amigo y hermano de 34 años, Timothy Jerome Parker, alias The Gift of Gab. Regresó pacíficamente a la esencia el 18 de junio de 2021”, escribió Mosley en su ultimo post de su perfil de red social.

Muere rapero Gift of Gab: Murió por causas naturales De acuerdo con distintos medios, Timothy Jerome Parker murió por causas naturales, pero anteriormente el rapero había estado sufriendo algunos problemas renales, lo que le obligaba a someterse a varios estudios médicos cada semana. En el 2012 sufrió insuficiencia renal por primera vez, esto lo mantuvo en el hospital durante un mes entero. “Pensé que tenía gripe, pero luego me di cuenta de que no podía caminar 10 pasos sin estar exhausto. Pasé por muchas cosas mentalmente”. Afirmo el cantante en una entrevista a The Post en el año del 2015. Mientras que en el 2020 se habría sometido a un trasplante de riñón, ya que su salud había empeorado.

Muere rapero Gift of Gab: ¿Quién era Gif of Gab? El rapero, Timothy Jerome Parker conocido como Gif of Gab nació en Sacramento, California, en el año de 1971, fundó el dúo Blackalicious junto a DJ Xavier “Chief Xcel” Mosley, mientras la pareja estudiaba en la Universidad de California en Davis, cuando aún eran jóvenes. Los raperos de Blackalicious ganó ganaron mucha fama cuando el actor de Harry Potter, Daniel Radcliffe, cubrió uno de sus eventos en la televisión en el año 2015. El entonces actor tenia alrededor de 26 años y era fan del hip-hop, cuando apareció en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” y escupió “Alphabet Aerobics” como un profesional, según New York Post.

Muere rapero Gift of Gab: Mensaje de despedida “Conocí a Tim Parker, también conocido como The Gift Of Gab, en septiembre de 1987 en John F. Kennedy High en Sacramento. Él era un estudiante de tercer año y yo era un estudiante de segundo año. Me había mudado a Sac a principios de ese verano desde Union City. Gab se había mudado allí dos años antes desde Pacoima. Tuvimos una clase de economía doméstica juntos, Sr. Hightower, tercer período”, escribió Mosley en Instagram “Se sentó en la fila directamente detrás de mí. Tim siendo de So Cal y yo de la Bahía, discutíamos durante todo el período de clase sobre quién era drogadicto, Ice T o Too Short. Un amigo mío, Armstead Jackson, me puso un mixtape que tenía de Nueva York y en él estaba “Top Billin” de Audio Two. Me voló la cabeza. Armstead me dejó prestada la cinta. Se lo puse a Tim ese mismo día en clase. Le voló la cabeza y sabíamos que en realidad teníamos el mismo amor por el Hip Hop”, agregó.

Muere rapero Gift of Gab: Cuenta su trayectoria “En ese momento, su nombre de rap era Tiny T. Sabía que rimaba por un amigo en común, Justin, alias Homicide. Homicide se me acercó un día y me dijo: “Deberíamos formar un grupo. Tú eres el DJ y yo y Tiny los MC. Tiny’s Dope “. Dije “Genial” y nos propusimos ser la versión de Sac de Run DMC. Los planes se detuvieron de inmediato cuando Homicide abandonó la escuela”. “Nunca volvimos a saber de él. Pasaron unos seis meses y de la nada, Tim, que ahora había cambiado su nombre de rap a Gabby T, me llama y me dice: “Yo X, necesito un DJ”. Así que estoy pensando que me está pidiendo que sea el DJ para él en un concurso de talentos o en un baile escolar, así que digo: “¿Para cuándo?”. Tim luego responde “Para siempre” y yo digo “Genial”. Ese día marcó el comienzo de nuestro viaje. 34 años de hermandad, profunda amistad, inspiración artística y exploración musical” finalizó su emotivo mensaje.

Muere rapero Gift of Gab: “Descansa en paz” Inmediatamente varios seguidores se manifestaron en los comentarios del post, donde su compañero le dedicó unas palabras para su fallecido amigo. Los usuarios enviaron sus pésames y condolencias para la familia del rapero que ya descansa en paz. “ Lamento mucho escuchar esta noticia. Espero que su familia y amigos estén recibiendo todo el amor y el consuelo que necesitan en este momento. The Gift of Gab fue uno de los letristas más malos de la historia. Descansa en paz”, “Oh hombre, esa es una noticia devastadora. Qué genio”, fueron algunos comentarios.

