Muere famoso rapero después de que le extirparan un tumor espinal

Josephine Johnny falleció a los 45 años de edad

Había quedado en silla de ruedas antes de su muerte Muere rapero tumor espinal. Una misteriosa muerte se suscitó con un famoso rapero, cuando después de haber quedado en silla de ruedas por haberle extirpado un tumor espinal. La supuesta muerte aún no ha quedado completamente clara, por lo que muchos se especulan cuáles podrían ser las verdaderas causas. Se trata del reconocido cantante Josephine Johnny, cuyo nombre real es Johnny Watson, la estrella del rap supuestamente murió a los 45 años de edad. Hasta el momento no está muy claro como es que perdió la vida el rapero, ya que su salud estaba delicada después de que le extirparan el tumor espinal, según The Sun. Muere rapero tras extirparle un tumor espinal Fue a través de la cuenta de Instagram de DJ Mookie donde informaron sobre la sensible perdida del artista musical Josephine Johnny. En la imagen su puede ver a la estrella fallecida luciendo un atuendo militar, mientras le desean el descanso eterno en el post, varios usuarios se unieron y enviaron sus condolencias. “Es con gran pesar que comparto que nuestro amado, el legendario ‘Josephine Johnny’ ha ganado sus alas. Descanse en paz Johnny ‘Josephine Johnny’ Watson 2 de abril de 1976 – 28 de diciembre de 2021. Los amaré para siempre, familia”, se puede leer en la publicación del DJ.

¿Cómo muere el rapero Josephine Johnny tras retirarle un tumor espinal? Incluso el músico compartió un enlace de una cuenta de GoFundMe para ayudarlo a pagar su “celebración de regreso a casa”. En la descripción menciona que el rapero ya se ha ganado sus alas y pide la ayuda los internautas para poder realizar un funeral como se debe para despedirlo. “Nuestro amado Johnny” Josephine Johnny “Watson ha ganado sus alas. Cualquier donación que Dios ponga en su corazón para dar nos ayudará con su celebración y entierro”, se puede leer en la descripción para solicitar la ayuda económica y así poder realizarle un funeral al artista musical.

Muere rapero tumor espinal: Tenía solo 45 años de edad Después de conocer la noticia sobre la repentina muerte del rapero de 45 años de edad, varios seguidores se mostraron dolidos por la sensible perdida y reaccionaron en las redes sociales para rendir homenaje a Watson. “Descanse en paz una leyenda de Nueva Orleans, Josephine Johnny”, dijo un internauta. Cabe mencionar que Josephine Johnny era bastante reconocido en el mundo de la música por sus éxitos “Workin It Sumthin”, “Classic” y “Shorty In That Thong”. Por lo que la cantidad de fans que tiene es enorme y muchos enviaron sus condolencias a través de la cuenta de Instagram de su compañero.

Muere rapero tumor espinal: Su compañero había fallecido días antes Un internauta colocó: “Perdimos a los creadores de Josephine Johnny Y Bunny Hop este mes. Pasaré esta noche bailando con mi hijo con algunas leyendas de Luisiana”. La muerte del rapero se produce pocos días después del fallecimiento de su compañero músico de Louisiana , Bunny B de 50 años, era mejor conocido por su canción de baile hip-hop Bunny Hop. Murió después de una larga batalla con enfermedades renales, por lo que no soportó y perdió la vida tiempo después. El también artista Bryson ‘Cupid’ Bernard dijo: “Bunny B fue el pionero del hip-hop en Lafayette. Aunque tuvimos muchos raperos que salieron del armario, Bunny B fue quien se mantuvo firme en su creatividad”.

La muerte del rapero asesinado tras apuñalada Hace unas cuantas semanas el rapero de nombre artístico Drakeo the Ruler fue brutalmente asesinado por un grupo de personas al ser apuñalado con un cuchillo y horas después se revela el último mensaje que el estadounidense dejó ante de morir, provocando que muchos afirman ya advertía su muerte. De acuerdo con el periódico estadounidense, el cantante, cuyo nombre real es Darrel Caldwell, murió a los 28 años después de que un grupo de personas lo atacaran con un cuchillo, apuñalándolo por el cuello en la parte trasera del escenario del festival de música Once Upon A Time in LA y el cual dejó un extraño mensaje.

¿Ya presentía su muerte el rapero que fue asesinado tras ser apuñalado? Deja mensaje Tras esta muerte del rapero, el cual fue apuñalado durante un festival en Los Ángeles, se comenzó a divulgar el último mensaje que Drakeo the Ruler mandó días antes de su asesinato, en donde muchos destacaron que parecía que el cantante ya presentía lo que le iba a pasar. Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, el rapero publicó una fotografía en donde aparecía con una enorme sonrisa, mientras sostenía un micrófono, al pie de dicha imagen, el estadounidense colocó el siguiente mensaje: "Double crossers get crossed out" o en español: "Los traicioneros están tachados".

¿Qué habrá querido decir con su último mensaje? Y a pesar de que no se sabe a ciencia cierta el significado de este mensaje de imagen, la cual ya contiene más de 170 mil de me gusta, tiempo después se dio a conocer su lamentable asesinato, luego de que fuera apuñalado con un cuchillo en un festival de Los Ángeles. En la sección de comentarios sus miles de seguidores no dudaron en dejar un descanse en paz para al que consideran como "leyenda", pidiendo justicia para que pronto se puedan encontrar a los culpables de su asesinato: "Oramos por ti", "En Pas descanse Drakeo, hemos perdido a una gran leyenda", "Descanse en paz a nuestra leyenda".

La muerte de Drakeo The Ruller Tras este último mensaje, y retomando la información del periódico, el rapero que murió luego de ser apuñalado con un cuchillo en un festival de Los Ángeles falleció en el hospital, y de acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles y Los Ángeles Times informan que por el momento no se han realizado arrestos. Horas después de esta lamentable muerte, los organizadores del festival publicaron un mensaje a través de Twitter, en donde alertaban al público de que el festival se había cancelado: "El One Upon a Time in LA Fest termina temprano. Todas las presentaciones han terminado. Por favor diríjase a la salida más cercana".

Suspenden festival tras la muerte del artista apuñalado El otro comunicado en Twitter, el Departamento de Policía de Los Ángeles comentó lo siguiente, en donde revelaban lo ocurrido con Drakeo The Real, el rapero estadounidense que murió tras ser apuñalado: "Ha habido un incidente en el festival One Upon A Time in LA en el Banc of California". Otros comunicados admitían lo sucedió detrás del escenario del festival: Hubo un altercado en la calla detrás del escenario. Por respeto a los involucrados y en coordinación con la autoridades, artistas y organizadores, decidieron no seguir con las presentaciones restantes por lo que el festival ha terminado una hora antes".

¿Ya había sido arrestado? The Sun U.S. también rescata la información en donde afirma que fue en el año 2021 cuando el rapero, el cual fue asesinado tras recibir una apuñalada en el cuello en el festival Once Upon a Time in LA y el cual dejó un último mensaje en redes sociales, ya había sido arrestado por posesión de armas de mientras era un ex convicto. Incluso se argumenta que el arresto había sido transmitido en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram por el mismo Drakeo The Real, el cual ocurrió mientras estaba en un Uber con su hijo pequeño. En el video se logra observar cómo la policía le pedía al cantante que bajara del auto, a lo que él sin entender, afirmaba que eso era una total locura.