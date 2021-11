“La pena me invade”. Alejando Sanz de luto por cercana pérdida (FOTO)

De esta manera Alejandro Sanz dice un último adiós a David, su primo

El artista ha querido despedir a David, su primo, con unas emotivas palabras en Instagram: “Se me hace difícil hablar cuando la impotencia y la pena me invade. Hoy el mundo sería más hermoso y generoso si te hubiera retenido con nosotros tu familia, tus amigos y todos los que te queremos incondicionalmente”.

Después del mensaje dedicado a su difunto primo el cantante español expresó lo siguiente hacía su familia: “Quien me conoce sabe, que para mí, mi familia, mi clan, es mi todo. Y este todo está incompleto. No sé si la esperanza nos ha jugado una mala pasada o has sido tú, que te agarrabas a la vida con toda tu fuerza y corazón. Por eso nos cuesta tanto despedirnos de ti, David, mi primo. Mi querido primo. Un ser maravilloso con el que todo lo que compartí era bueno”.