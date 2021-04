La muerte de Enrique Becker llega a tan sólo unos días del luto por Patricio Castillo

En una entrevista que le realizaron a Susana Alexander y al fallecido Enrique Becker a finales de 2018, la actriz contó una graciosa historia que le sucedió al histrión en una obra de teatro: “Estábamos haciendo ‘Conquístame con manzanas’ y entonces él tenía que moverse, pero él no se movía y yo le dije ‘¿Qué te pasa? ¿Por qué no te mueves?’ hasta que descubrí que era y le dije ‘No me digas que rompiste tu pantalón’, entonces se salió pegado así a la pared para no enseñarle los calzones a la gente”, comentó entre risas.

A tan sólo unos unos días de la muerte de Patricio Castillo, cuenta ‘la maldición’ que los artistas mueren de tres en tres, por lo que no sería una sorpresa que el mundo del espectáculo continuara de luto al confirmarse otro fallecimiento en los próximos días.