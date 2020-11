Muere presentador de “¡Jeopardy!”, Alex Trebek, a los 80 años después de luchar contra un cáncer de páncreas durante casi dos años

Trebek condujo el legendario concurso de preguntas durante más de 30 años; murió acompañado de familiares y amigos

Famosos como María Elena Salinas expresaron su tristeza por la partida y enviaron condolencias

Muere presentador de Jeopardy. El presentador del programa “¡Jeopardy!” Alex Trebek murió el domingo a la edad de 80 años, después de luchar contra el cáncer de páncreas durante casi dos años.

Trebek, quien condujo el concurso de preguntas durante más de 30 años, falleció en su casa la madrugada del domingo acompañado de familiares y amigos, informó en un comunicado el estudio Sony, la casa productora de “¡Jeopardy!”.

Era un maestro del formato, participaba en bromas amistosas con los concursantes y parecía genuinamente complacido cuando respondían correctamente.

Trebek, nacido en Canadá, estaba más que calificado para el puesto, ya que comenzó su carrera en programas de juegos en “Reach for the Top” en su país natal.

Se mudó a Estados Unidos en 1973, apareció en “The Wizard of Odds”, “Classic Concentration”, “To Tell the Truth”, “High Rollers”, “The $128,000 Question” y “Double Dare”.

Tras conocerse la noticia, una de las primeras famosas hispanas en reaccionar fue la expresentadora de Univision María Elena Salinas.

“Alex Trebek murió hoy a la edad de 80 años después de un año y medio de batalla contra el cáncer de páncreas. Un portavoz de “¡Jeopardy!” dijo que estaba en casa rodeado de amigos y familiares. Alex fue un hombre increíblemente amable que ayudó a crear recuerdos felices para tantas familias. Mi difunto esposo Jay y yo siempre veíamos el programa juntos y todavía me hace sonreír y pensar en él. Me entristece mucho saber de su fallecimiento y le envío mi amor a la familia Trebek. Siempre será un tesoro estadounidense”, expresó María Elena en inglés en su cuenta de Instagram.

