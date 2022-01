Muere popular concursante televisión. Diversos medios han compartido la sensible noticia del fallecimiento de Clint Arlis, quién tenía 34 años de edad, de acuerdo a People en Español este hombre fue descrito como una ‘persona muy amable, única y talentosa’, palabras que fueron dedicadas por sus compañeros del famoso programa ‘The Bachelorette’.

Luego de expresar lo anterior siguió recordando al fallecido concursante te Tv: “Conocí a Clint a lo largo de los años, desde que me uní al cuerpo técnico de Tom y a Batavia Wrestling Family a fines del otoño de 2005, después de su graduación. Descubrí que es extraordinariamente dedicado a su familia y profundamente comprometido con el deporte de la lucha libre, a un nivel que pocos de nosotros hemos alcanzado alguna vez en nuestras carreras”.

Mientras tanto, Brian Osborne, quient también fue participante en la Temporada 10 de ‘The Bachelorette’, expresó a través de Twitter: “Nunca conocí a Clint Arlis en persona, pero lo conocí a través de una liga de fútbol de fantasía convertida en chat grupal de texto de ex alumnos de Bach. Dice mucho sobre él como persona que se acercó a mí cuando mi mejor amigo murió inesperadamente. El tipo ni siquiera me conocía. Tomado demasiado pronto”. Archivado como: Muere popular concursante televisión.

Según el portal de Noticias de Entretenimiento , su hermana, quien escribió en Facebook expresó el lamentable deceso del Clint: “Es con gran tristeza decirles que mi familia perdió a mi mejor amigo y hermano mayor Clint en la mañana del 11 de enero. Respete la privacidad de nuestra familia mientras tratamos de hacer frente a esta gran pérdida”, escribió Taylor Lulek. Cabe mencionar que es momento que no se ha revelado una causa de muerte.

Kaitlyn Bristowe lamentó la muerte del popular concursante de televisión

Por otra parte fue la misma Bristowe quien también lamentó la trágica noticia mediante Instagram. “Todo lo que quiero decir es que desde que lo conocí en el programa, ya sabes, aunque las cosas no terminaron en los mejores términos para nosotros, desde su tiempo en el programa hasta hoy”, se puede leer.

“No he escuchado más que cosas increíbles sobre eso. persona”, dijo a través del video posteado en sus historias. “De sus compañeros, sus alumnos, sus entrenadores, sus profesores, sus amigos, su familia. Clint era muy respetado en su mundo. Simplemente no sé mucho en este momento, y no es asunto mío”, continuó diciendo.