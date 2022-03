Muere policía e influencer trans en Brasil, causa gran conmoción en la comunidad LGBT

“Desafortunadamente, perdimos a otro de nosotros que no pudo soportar continuar en una sociedad tan violenta e inhumana”, comunicó la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil mediante su cuenta oficial de Twitter.

Varios de sus amigos y conocidos compartieron mensajes de apoyo hacia su familia y reflexiones, pues al parecer Paulo no pudo lidiar con la presión social y los malos comentarios, y decidió quitarse la vida. Es por eso que la comunidad se encuentra de luto en estos momentos. }

Aunque no se ha confirmado de que haya tratado de un suicidio, los medios locales en Brasil están casi seguros que se trató de esto. Paulo Vaz fue una gran inspiración, pues logró convertirse en uno de los pocos policías trans en Brasil, en una entrevista pronunció su punto de vista sobre éste tema.

“Pensé que encontraría muchas barreras, pero estaba bastante contento y sorprendido con el recibimiento de mis compañeros desde el principio. Ya sabía que hay una diferencia entre las instituciones de la Policía Militar y la Policía Civil, pero me sorprendió bastante”. Aseguró de acuerdo con People en Español.

“¡¡Increíble!! ¡¡Mis condolencias a la familia!!”, “No puedo creerlo, no puedo”, “Dios mío, ¿como? díganme que esto es una mentira”, “Cuánto te extrañaremos… gracias por TANTO, y perdón por este mundo enfermo”, entre más comentarios hablando de lo mal que está la sociedad.

Actriz brasileña le dedica hermosas palabras de despedida

La actriz brasileña Penélope Nova, escribió un largo mensaje expresando el pesar que le causó la pérdida del influencer. Expresó que le hubiera gustado ayudar a Paulo a sentirse mejor, de sentirse amado y de aliviar su dolor. Además finalizó diciendo que será un ser de luz siempre.

“Paulo, más que hermoso, fuiste tan dulce.. No sé por qué, solo desearía haber podido ayudar, aliviar tu dolor, que ahora resuena no solo conmigo, sino con tanta gente. Eras TAN AMADO, tan querido y admirado… Fuente de inspiración y fuerza, que hace que todo sea más difícil de entender y aceptar… El mundo no es color de rosa, las personas son complejas y muy, muy imperfectas, pero la luz que tú enmantase era intensa, amorosa y pura, como tú. Que en paz vuelvas a tu esencia, bebé, eras luz y amor”, escribió la actriz en los comentarios de su más reciente fotografía.