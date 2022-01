Pete Smith, padre de seis hijos, era conocido por sus papeles en Once Were Warriors y The Piano. Y también actuó como orco en la película de 2003 titulada El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey, una de las cintas de la famosa trilogía de El Señor de los Anillos, reseñó el mencionado diario.

El historial cinematográfico de Pete Smith

Según el reporte de The Sun, Pete Smith debutó en la pantalla con la película de ciencia ficción de 1985 llamada The Quiet Earth, antes de ganar el premio al mejor actor de reparto en el largometraje neozelandés Flight of the Albatross en 1987. Sus créditos cinematográficos incluyen también What Becomes of the Broken Hearted, The Boys y Flight of the Albatross.

También protagonizó varias series de televisión, como Plainclothes, Shortland Street, Greenstone y Mataku. En 2006, Pete Smith obtuvo el premio a la mejor interpretación de un actor de reparto en los Air New Zealand Screen Awards por su papel en la serie dramática The Market. Al actor, natural de Manukau Herekino, le sobrevive su esposa, Mona Papali’i. concluyó The Sun.