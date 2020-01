Muere Pete Salgado. El hermano de Jenni Rivera, Johnny Rivera, publicó la noticia en su cuenta Twitter a primera hora de hoy lunes.

“A pesar de los desacuerdos que hayamos podido tener con él, Pete Salgado fue parte de nuestras vidas en su momento y mi mamá en verdad lo amaba cuando estaba aquí. Dicho esto, su esposa e hijos están en los pensamientos de mi familia. Espero que pueda hablar con mamá”, escribió el hermana de Chiquis Rivera en Twitter.

Despite any disagreements we may have had with him, Pete Salgado was a part of our lives once and my mother truly did love him when she was here. That being said, his wife and his children are in my family’s thoughts. Really hope he’s gotten to talk to Momma.

