El periodista, fue identificado debido a las credenciales que manejaba del medio The New York Times y su pasaporte. El incidente, ocurrió en la tarde (hora local) de esté domingo, donde él, otro reportero y un chofer resultaron heridos; se conoce, que el segundo reportero se encuentra hospitalizado y recién salido de operación .

El jefe de la policía de Kiev, anunció el incidente y publicó las fotografías del estado en que encontraron a Brent Renaud. En Facebook, anunciaron lo ocurrido y manifestaron su pena ante la pérdida del hombre; al igual, mostraron las identificaciones del periodista y sobresalió la fotografía de la credencial del The New York Times, periódico para el que trabajó un par de años. Archivado como: Muere periodista Brent Renaud

“Un corresponsal de medios de comunicación de renombre mundial de 51 años fue disparado en Irpen, hoy. New York Times. Otro periodista está herido. Ahora están tratando de sacar a la víctima de la zona de guerra .”, anunció el jefe de policía Andrey Nebitov en la cuenta de Facebook donde informó lo que estaba sucediendo. Archivado como: Muere periodista Brent Renaud

El jefe de policía, informó que el hombre que perdió la vida es el corresponsal de medios de comunicación perteneciente al New York Times y señaló, que también estaban tratando con otro periodista herido. En la publicación, señalaron que estaba siendo de difícil acceso ingresar a la zona donde se encontraban las víctimas en la zona de guerra.

El jefe de la policía de Kiev, señaló que Brent Renaud pagó con su vida el estar en Ucrania para poder informar sobre los sucesos que ocurrieron en la tarde (hora local) de este domingo. El cuerpo del periodista, ya fue rescatado por las fuerzas ucranianas y aún no se conoce cuándo regresará a territorio estadounidense.

“Estamos profundamente entristecidos al enterarnos de la muerte de Brent Renaud. Brent era un cineasta talentoso que había contribuido a The New York Times a lo largo de los años”, señaló el comunicado. “Los primeros informes de que trabajaba para el Times circularon porque llevaba una insignia de prensa del Times que se había emitido para una asignación hace muchos años.”, informaron .

Tras darse a conocer su muerte, un vocero del periódico The New York Times, informó que se encontraban absolutamente entristecidos por la pérdida de su colega y mandaron sus condolencias a la familia del periodista. En el comunicado, informaron que Brent trabajó varios años con ellos pero que al momento de fallecer, ya no formaba parte del equipo; dan a conocer esa información, después de que se viralizara la credencial del periódico en sus documentos en el chaleco antibalas que portaba.

A través de redes sociales, las autoridades han dejado ver las imágenes del ataque y el cuerpo del cineasta. Pero, también se difundió el testimonio del reportero que acompañaba a Brent Renaud al momento de su muerte; en las imágenes, el segundo periodista narra que fueron atacados mientras viajaban y no les importó disparar a sangre fría teniendo consciencia de que eran periodistas.

Una carrera exitosa

El New York Times, hizo una breve semblanza del que fue miembro de su equipo por varios años. El cineasta y periodista, Bret Renaud será recordado por sus magníficos trabajos en medios y noticias estadounidenses, donde destacó por haber participado activamente: HBO, NBC y The New York Times, fueron algunos de los lugares donde desempeñó su gran talento. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

El periodista, estuvo trabajando en el TNYT para el año 2015 pero no estaba asignado para la empresa en Ucrania, aclaró el medio de comunicación. The New York Times, recuerda a Bret cómo “un cineasta talentosos”; a través de redes sociales, compañeros, medios y audiencia han dado sus condolencias ante la muerte del periodista.