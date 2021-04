Confirman muerte del actor Patricio Castillo

El actor se encontraba internado debido a una afección pulmonar

Apenas hace unos días Patricio Castillo había mandado un mensaje en sus redes sociales

Muere Patricio Castillo. Tras varios días de especulaciones, hoy se confirmó el lamentable fallecimiento del primer actor Patricio Castillo. El histrión tenía 81 años de edad y según los reportes, se encontraba internado en estado grave debido a una afección pulmonar.

La muerte de Patricio Castillo fue confirmada en el programa Cuéntamelo Ya de Televisa, aunque no se dieron detalles del deceso del actor. La encargada de dar la lamentable noticia fue la conductora Roxanna Castellanos. “Nos acabamos de enterar lamentablemente del fallecimiento de alguien que queremos mucho: el señor Patricio Castillo”, dijo visiblemente consternada la también actriz, con quien trabajaba en la serie Mi querida herencia.

Muere Patricio Castillo: Confirman en redes su partida

En Twitter, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter. “Con profunda tristeza despedimos el día de hoy al primer actor: el Maestro Patricio Castillo (1940-2021), figura trascendental del teatro, el cine, la radio y la televisión en nuestro país”.

El actor estaba hospitalizado desde el pasado 12 de abril por una afección pulmonar, como lo confirmó la pareja del actor Haunani Ruíz al programa Hoy, y no a causa del coronavirus, como se había especulado. “Tuvo una baja de saturación y todo mundo corriendo de: ‘Covid, covid’. Gracias a Dios no fue así, este es un hospital no covid, no es covid”, dijo en la entrevista.