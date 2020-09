Muere, Enrique Yguaran, papá del conductor de televisión, Daniel Sarcos

Excompañeros del programa de Un Nuevo Día, de Telemundo le mandan condolencias

Varios famosos se unen al dolor del presentador venezolano

Muere, Enrique Yguaran, papá del conductor de televisión, Daniel Sarcos y sus excompañeros del programa de Un Nuevo Día, de Telemundo le mandan condolencias al estar de luto.

La trágica noticia la dio el mismo presentador a través de su cuenta de Insatgram con una fotografía y un sentido mensaje que causó tristeza en el medio artístico.

El conductor venezolano explicó en el mensaje lo que siente por la muerte de su padre, quien tenía 87 años de edad y de inmediato sus excompañeros del programa y sus fans, le enviaron mensajes para intentar reconfortarlo.

El extenso mensaje comienza así: “Murio el Dr.Sarcos Yguaran , ha muerto mi padre. En la madrugada del sabado 05 de septiembre el corazón de mi padre se detuvo, murió el mestizo que logró ser reconocido en la radio como elegante locutor”.

Entonces explicó: “El guagiro que se convertiría en abogado, el litigante que sin importar sus logros profesionales nunca se desligó de su gente y sus raíces, el hermano que nunca dudó en ayudar a todos sus hermanos menores para que se hicieran profesionales”.

Continuó: “Mi padre el que me enseñó a caminar de su mano por las grandes ciudades del mundo sin perder nunca el norte y a la vez con su ejemplo me hablaba de la igualdad de todos los seres humanos, no importa en que pequeño pueblito de la geografia nos encontráramos”.

“Me decía ‘así son los contrastes de la vida, hace dos días estábamos en Río de Janeiro y hoy estamos en este pueblo sin calles, ni electricidad, pero con la flia, hay que saber desenvolverse con igual comodidad en cualquier situacion'”.

En la siguiente página te dejaremos la continuación del mensaje que dio Daniel Sarcos, quien acaba de perder a su papá.

Además los mensajes de unidad que le mandaron algunos de los famosos para tratar de reconfortarlo en estos momentos difíciles.