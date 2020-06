Muere papá de la conductora mexicana Ana Patricia Gámez

La misma conductora de Univisión confirmó la triste noticia

Don Juan padecía cáncer desde hace cinco años

Justo una semana después del Día del Padre, la conductora mexicana Ana Patricia Gámez recibió la peor de las noticias al confirmarse la muerte de su papá don Juan.

La misma conductora de Univisión fue quien dio a conocer la triste noticia en su cuenta de Instagram, donde publicó un emotivo video con fotos de su fallecido padre en importantes momentos de su vida.

“Un abrazo eterno hasta el cielo mi viejo”, comenzó el sentido mensaje de Ana Patricia Gámez, que pronto comenzó a recibir cientos de condolencias.

“Mi amado Padre, tu partida me deja un gran vacío en mi corazón que intentaré llenar al recordar todas las hermosas experiencias que tuve a tu lado, gracias por la niñez que me regalaste y porque compartí contigo momentos maravillosos también de grande”, continuó el mensaje de la ex conductora del programa Despierta América.

“Eres mi gran guerrero que por cinco años luchó contra el cáncer y como un fuerte roble no te querías dejar vencer, pero Dios así lo decidió y sé que hoy estás a su lado, moriste en paz y ya no sufres más”, agregó Ana Patricia.

“Te amaré y te extrañaré por siempre, gracias por enseñarme desde chiquita a creer en mí misma, eso mismo le enseñaré yo a mis hijos y siempre tendrán el recuerdo de su gran abuelo que los consentía y jugaba tanto con ellos cada que estabas de visita en Miami”.

“Desde el cielo cuídanos siempre Papá, TE AMO DON JUAN”, concluyó el mensaje de la mexicana que comenzó a recibir mensajes de apoyo, especialmente de sus excompañeros de Despierta América.

La primera en escribirle fue Karla Martínez, quien además de ser su excompañera, es su cuñada, ya que Ana Patricia está casada con un hermano de ella.

“Anita sabes que estamos contigo… ¡fuiste una gran hija y siempre trataste de crear momentos inolvidables con él! ¡Eso debes atesorarlo en tu corazón! ¡Él se fue feliz de verte feliz! ¡En ti siempre vivirá una parte de él, su alegría, sus ganas de vivir, sus chistes, su gusto por la comida y su cervecita! ¡Celebra su vida! ¡El cielo lo recibe con su carnita asada y Dios lo abraza con todo su amor! ¡Te quiero mucho hermanita! ¡Sabes que estoy siempre aquí para ti!”, le escribió Karla Martínez.

Mientras que Francisca Lachapel le comentó: “¡Lo siento mucho mana! Descanse en Paz. Te mando un gran abrazo. Te quiero mucho”.

También Jomari Goyso se sumó a los mensajes de apoyo: “¡Un abrazo fuerte! ¡Dios lo tiene en su gloria! Tq”.

Y hasta Orlando Segura, quien ya lleva tiempo fuera de Despierta América y de Univisión, le dejó un mensaje a Ana Patricia: “Mi más sentido pésame Ana. Mucha luz. Querida amiga, me acabo de enterar de esta triste noticia. No puedo más que enviarte mis sinceras condolencias por el fallecimiento repentino de tu padre. Estoy seguro que tiene un lugar preferencial en el cielo al lado de Dios y en cada uno de tus recuerdos. Mis más sinceras condolencias”.

