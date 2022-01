Pepillo amaneció con “tos de perro”

Esta misma mañana, el conductor también publicó otra fotografía junto a una de sus mascotas, en la que escribió que había pasado una mala noche debido a una supuesta “tos de perro” que le impidió descansar, por lo que pidió a los usuarios que le sugirieran algún jarabe para curarse.

“Buenos días! Traigo una tos que no me dejo dormir!! Cómo decía mi abuela “tos de perro” que no se porque porque yo nunca los he escuchado toser!! Algún jarabe que me recomienden?”, describió en el pie de foto. Momentáneamente, acumuló muchos comentarios de los internautas. Archivado como: Pepillo Origel muerte primo