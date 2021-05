Muere Olympia Dukakis, ganadora de un Oscar por “Moonstruck”

Las puertas se abrieron con este evento

Su victoria en los Oscar desembocó en más papeles maternos en el cine. Fue la madre de Kirstie Alley en “Look Who’s Talking” (“Mira quién habla”) y su secuela, “Look Who’s Talking Too” (“Mira quién habla también”); la viuda sardónica en “Steel Magnolias” (“Magnolias de acero”) y la esposa dominante de Jack Lemmon (y madre de Ted Danson) en “Dad” (“Mi viejo”).

Pero el teatro fue su primer amor. “Mi ambición no era ganar el Oscar”, comentó tras su victoria por “Moonstruck”. “Era interpretar los grandes papeles”. Lo logró en Nueva York, en producciones como “Mother Courage and Her Children” (“Madre Coraje y sus hijos”) de Bertolt Brecht, “Long Day’s Journey into Night” (“Largo viaje hacia la noche”) de Eugene O’Neill y “The Rose Tattoo” (“La rosa tatuada”) de Tennessee Williams.

Durante dos décadas dirigió la Whole Theatre Company en Montclair, Nueva Jersey, que se especializaba en dramas clásicos. Mientras su pasión era el escenario, un diálogo de su personaje de Rose en “Moonstruck” parece apropiado: “Sólo quiero que sepas que no importa lo que hagas, vas a morir, como todos los demás”. El difunto periodista de AP en Los Ángeles Bob Thomas fue el principal redactor de este obituario.