En un momento dado policías municipales les marcaron el alto, pues al parecer viajaban en estado de ebriedad. En su intento por darse a la fuga chocaron contra un vehículo particular que transitaba por la zona, resultando lesionados el conductor y uno de los detenidos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indaga las causas del deceso del actor, quien presuntamente viajaba a bordo de una unidad particular de su propiedad con dos acompañantes cuando ocurrieron los hechos. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el joven junto con dos personas más, circulaban por la autopista Chamapa-Lechería con dirección al municipio de Atizapán.

La actriz y presentadora Georgina Holguín también lamentó la noticia: "Descansa en paz, querido Octavio. Me duele mucho te pérdida. Nos dejas un vacío enorme a todos los que te conocimos. Siempre te recordaré con esa sonrisa que traías en los foros. Hasta pronto".

Por su parte, Eduardo España, actor y compañero en la misma serie, compartió: “Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote”.

Más tarde la cuenta de Twitter de Televisa Espectáculos confirmó el deceso, sin dar mayores detalles de lo sucedido: “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Octavio Ocaña, más y mejor conocido como “Benito Rivers” en @Vecinosoficial”. La noticia cimbró el mundo del espectáculo, porque las circunstancias aún son desconocidas.

Aunque las causas del deceso del joven actor de 22 años aún no se esclarecen, su fallecimiento se une a una lista de actores que comenzaron de muy pequeños a trabajar frente a la pantalla y también murieron a corta edad. a continuación te contaremos algunas otras tragedias de famosos que han ocurrido y que han dejado una gran tristeza en sus seguidores.

Mundialmente conocido por su papel de Carlos, el hijo de Cruella de Vil en la trilogía “Descendientes”, inició su carrera como actor a los nueve años con la película de terror “Reflejos” en 2008 y después, en 2010, protagonizó la película “Son como niños” junto a Adam Sandler. Cameron Boyce empezó a trabajar como actor a los ocho años, apareciendo en anuncios de Kraft Macaroni and Cheese, Fruit Loops, y Bisquick.

HARRY POTTER SUFRE TERRIBLE PÉRDIDA DE ACTOR

En 2007 Robert Knox hizo de Marcus Belby en la película “Harry Potter y el príncipe mestizo”. Este fue el personaje más importante de su carrera e, incluso, llegó a firmar para la siguiente película de la saga, “Harry Potter y las reliquias de la muerte”. Su carrera inició con tan solo once años cuando empezó a interpretar papeles pequeños en programas de televisión británicos como “The Bill” y “After You Have Gone”.

En 2008, a sus 18 años, fue apuñalado saliendo de un bar en Londres. Knox fue atacado por intentar defender a su hermano menor que estaba siendo amenazado por dos hombres armados con cuchillos. Los criminales fueron judicializados y encarcelados en 2009.