Cuando llegaron las autoridades al lugar, la escena fue dantesca: un pequeñito de tan solo 8 años de edad colgando de una manguera atada a su cuello de un árbol. Los paramédicos llegaron, pero nada pudieron hacer, el menor ya no contaba con signos vitales.

La tragedia enlutó a una familia en la que la mamá es el único sustento. Vecinos del lugar comentan que la mamá de Matías tenía que salir a trabajar para poder mantenerlos y los dejaba en la casa. Además, aseguran que el padre de los niños no le ayuda económicamente.

La noticia aún no es creíble para los vecinos que tenían una gran simpatía por Matías y su familia, tanto que ahora se han solidarizado para reunir fondos y cubrir los gastos originados por el funeral del pequeño, información dada por una vecina a Cadena Noticias, ver video aquí .

Sin embargo, el niño de 8 años no pudo hacerlo antes de morir. Sus fuerzas y destreza no le alcanzaron para poder lograrlo solo. Fueron los amiguitos del pequeño Matías quienes mencionaron que todo sucedió porque intentó hacer el famoso reto viral que circula en las redes.

Aunque TikTok cuenta con un filtro para evitar la difusión y visualización del contenido considerado como peligroso, esto no fue impedimento para que el menor tuviera acceso al video, con esto se demuestra que no todos los retos que se publican en la plataforma de videos son para diversión.

Muere niño reto TikTok: “SE LE HIZO FÁCIL”

A través de un entrevista que dio para Cadena Noticias una vecina relató que el niño “se ahorcó. yo salí detrás porque dijeron ‘Matías’, pero ya al niño lo habían bajado. Era juegos, que al niño se le hizo fácil (reto viral), estaba una manguera y colgarse y pues no logró sostenerse del bloque que estaba abajo de él”.

Y continuó: “Yo llegué y el niño estaba ya en el suelo y lo que hice fue localizar a la mamá de Matías”. Y entonces reveló porqué la madre de Matías no estaba en ese momento: “Me decía ya mis hijos no tienen rota, ya no les queda, mira. Traían los pantalones cortos, zapatos”.