Muere niño por coronavirus en California. Este martes se reportó que por primera vez muere niño por coronavirus en EE.UU., según confirmó el Condado de Los Ángeles a través de su cuenta de Twitter.

La noticia se confirma justo cuando funcionarios médicos de San Francisco advierten que “lo peor está por venir”, con más de 2 mil 200 infecciones y 49 muertes en todo el estado de California, de acuerdo con el Daily Mail.

Se trata de la primera muerte de una persona menor de 18 años que ha sido provocada por el COVID-19 en los Estados Unidos.

.@lapublichealth has confirmed three new deaths and 128 new cases of #COVID19. One individual was a youth under the age of 18, and two other individuals were between 50-70 years old.

Total cases in LA County= 662

Total deaths= 11 https://t.co/X5rrehDpnh

— Los Angeles County (@CountyofLA) March 24, 2020