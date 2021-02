Muere niño hispano en la ciudad de Conroe, Texas, su familia de apellido Piñera dice que fue por el frío

El menor de edad tenía 11 años de edad y vivía en una casa móvil junto a sus padres y otro menor

Ahora solo esperan los resultados de la autopsia para conocer las causas del deceso

Muere niño hispano en la ciudad de Conroe, Texas, Estados Unidos, su familia de apellido Piñera dice que fue por el frío que azota a Estados Unidos, de acuerdo a información que se publica en el portal de Univision.

Las noticia ha causado revuelo en el momento en que gran parte del país vive una ola de frío que ha dejado a millones de personas sin luz, sin gas y con problemas de abasto en alimentos.

La tormenta invernal que azotó a Texas ha dejado también a muchos residentes sin agua potable, de acuerdo a la agencia de noticias AP, por lo que la situación se torna más complicada.

Actualmente cientos de miles de personas en Texas enfrentan hoy jueves su cuarto día sin electricidad y una crisis de agua potable al tiempo que las tormentas invernales causan estragos en la red eléctrica y otros servicios.

De acuerdo al relata de su mamá, María, esa noche su hijo Cristian se fu a dormir junto a otro menor de 3 años, en la casa rodante. En ese momento el termómetro marcaba 12 grados Fahrenheit (-11.11 grados celsius), y aunque durmió cubierto de cobijas, en el lugar no había calefacción porque no tienen energía eléctrica.

Los hechos en que muere niño hispano por frío en Texas, Estados Unidos, sucedieron la noche del pasado martes y al día siguiente la mamá de Cristian lo encontró sin signos vitales y de inmediato reportaron el hecho a las autoridades.

La tristeza invadió a la mujer: “Él estaba bien. Jamás me imaginé esto. Creemos que por el frío porque él estaba todo bien. Él cenó, jugó y se acostó. Me dijo ‘ya me voy a dormir'”.

Además, la mujer comentó que recién había pagado para que le trajeran a su hijo procedente de Honduras, para que estuviera junto a su familia estos días.

El único deseo de la mamá es que su hijo sea repatriado para que pueda descansar en su natal Honduras junto a sus abuelos. “Mi deseo era seguir con él. Ya estaba crecido. Teníamos muchos planes con él”.