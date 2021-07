La policía se encuentra investigando la muerte de un menor, que quedó encerrado en el auto al ser olvidado por su cuidador

Lo dejó en el auto dos horas, con las ventanillas cerradas y sometido a las altas temperaturas del estado de Utah

No se conoce si el cuidador enfrentará cargos criminales

Nuevamente se da a conocer una triste noticia, donde un menor falleció tras ser olvidado en el auto por la persona que se hacía cargo de él, dejó las ventanillas cerradas con el fuerte sol de Utah, que últimamente ha tenido temperaturas volátiles que hacen a la población tener ciertos cuidados, desgraciadamente esos fueron ignorados una vez más y cobró la vida de un niño de nueve años. Como se recordará otro caso que ha generado conmoción es el de Juana Pérez-Domingo, de 43 años y residente en Miami, Florida, quien enfrenta cargos criminales por la muerte de una niña de 2 años abandonada dentro de un automóvil en un ambiente caluroso.

Según reportes de Daily Mail, las autoridades siguen investigando el caso, pero se dio a conocer que el cuidador aún no recibe cargos criminales ya que la policía sigue recabando información para conocer si merece o no ir a prisión. De acuerdo a medios locales, este caso es la primera muerte relacionada con un auto ‘caliente’ en el estado de Utah desde 2019, pero la décima que ocurre en los Estados Unidos, este año.

Muere niño discapacitado Utah: La muerte del menor

El fallecimiento del menor suma diez casos de fallecimientos a causa de menores que se quedaron en autos cuando las temperaturas son bastante altas. El caso del niño de nueve años, sorprendió nuevamente a la comunidad de American Fork, donde el menor perdió la vida en el estacionamiento del centro a donde asistía para su cuidado.

El cuerpo del niño fue encontrado por el cuidador que fue responsable de haberlo olvidado, y en ese mismo instante actuó llamando al número de emergencias, aunque no se pudo realizar gran acción para salvar la vida del menor. Actualmente las autoridades siguen investigando, ya que se debe demostrar si el personal que atendía al menor es culpable o no, así que hasta el momento no se han establecido cargos penales. Archivado como: Muere niño discapacitado Utah