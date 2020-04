Muere José Eduardo que cuidaba a su mamá que tenía coronavirus

El niño de 14 años acababa de cumplir 14 años esta semana

Al parecer barría su casa cuando se electrocutó por la lluvia

Una triste historia ha desgarrado los corazones de los habitantes de Ecatepec, Estado de México, y en general de todo el país, al conocerse la noticia de que el niño José Eduardo muere electrocutado en su casa, mientras su mamá se encontraba en el hospital, debido a que se comenzó a sentir mal por contraer coronavirus (Covid-19), según información que se publica en el portal de Excelsior.

Con muchas flores y globos, así quiere despedir Adriana a su hijo, José Eduardo; la taxista se recuperó del coronavirus, pero su pequeño de 14 años de edad murió ayer viernes por la noche electrocutado en el jardín de su casa, informó El Universal.

La joven de 37 años de edad relató que ayer viernes regresó al hospital para practicarse las últimas pruebas que la dan de alta del Covid-19, ahí le informaron que superó la etapa contagiosa y lo primero que pensó fue en abrazar a sus hijos, pero al volver ya había ocurrido el incidente.

Mientras ella recibía atención médica en el hospital, en casa se quedó el segundo más grande de sus cuatro hijos – José Eduardo-, quien se encargaba de las tareas del hogar.

Explica que debido a la lluvia que se registró en esta localidad, el agua se metió a su casa, entonces el niño quiso jugar y al mismo tiempo, barrerla. Entonces encendió la bomba y ocurrió el accidente.

La taxista reconoce que su pequeño no sólo la auxilió durante los 20 días de aislamiento, sino era “el más solidario con ella y con todos alrededor”.

Adriana relata que su hijo se hizo cargo de ella y sus hermanitos, la alimentó, la ayudó, estuvo siempre de su mano y fue un pilar para su familia, sobre todo fue motivo de alegría.

Ella acudió el 14 de marzo al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ahí le hicieron la prueba y dio positivo al Coronavirus, ayer viernes el último diagnóstico dio positivo, pero al volver su hijo había muerto.

“Fue muy triste y es muy triste, porque en 14 años nunca había pasado esto, cada año el festejo, el abrazo, el pastel, el ánimo, mi amor, te quiero mucho, los regalos y bueno, la comida, y este año fue diferente” dijo la mamá.

“Pero mi niño me dijo: ‘yo me quedo contigo’, y no se me va a olvidar que dijo: ‘no mamita con esa enfermedad si te mueres ¿Qué voy a hacer? No mami yo me muero contigo, nos morimos juntos”.

Entonces platicó cómo se ha sentido con el coronavirus (Covid-19), “Mi día es muy variado, a veces estoy bien, a veces estoy mal, de repente me da fiebre, de repente estoy con escalofrío, a veces me siento de buen ánimo, a veces no, de repente tengo ardor en la piel, a veces quisiera dormir, pero las sudoraciones me despiertan, es bastante molesto esto de la enfermedad”.

“A veces me duele el pecho, a veces no me duelo, a veces sí me siento bien, a veces me canso mucho, y pues bueno ahí vamos poco a poco”.

Y agregó: “La enfermedad no nada más te ataca físicamente, también te ataca emocionalmente, en el núcleo familiar, mis hijos están separados de mi, los otros tres están con un familiar en otro domicilio y bueno es triste no poder estar con ellos, y triste ver a mi pobre niño de 14 años: ‘mamá yo hago la sopita, mamá yo trapeo, yo desifnecto’, y todo de lejitos”.

Además hay un video en el cual el niño agradece que algunos funcionarios se acordaran de su cumpleaños y de manera textual dice: “Buenas noches licenciado Carlos y licenciada (inaudible) les doy las gracias por acordarse de mi cumpleaños y muchas gracias por los regalos, y muchas gracias aparte por haberme dado todo el apoyo a mi mamá y a mi, por lo de su enfermedad, gracias, bye”.