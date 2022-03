Muere niño de 11 años tras consumir una gomita con alucinógeno

La madre el pequeño advierte que irá contra la presunta responsable

Pero la acusada es de su propia sangre y no le importa que pise la cárcel

Una madre sufre y llora a cántaros por una noticia que pondría a cualquiera como está ella y es que muere su niño de 11 años al comer una gomita de alucinógeno que consumió en casa de su tía, a quien la mamá culpa porque asegura, que le dio una muerte tormentosa, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Univision.

Una vista que haría a su tía, mientras su mamá iba a trabajar, terminó en tragedia y hasta con rivalidad entre dos hermanas. Y es que Yuli Gordillo, llevó a su hijo David Santiago, de 11 años, con María Elena Gordillo, además de su hermana mayor, de 15 años, Paula Karina Bedoya, sin embargo, un descuido terminó con la vida del menor de edad.

¿HABRÁ ALGO PEOR QUE LA MUERTE DEL NIÑO?

La narración de los hechos es tan lamentable y trágica como el desenlace, y es que un día que parecía común, se convirtió en luto. La madre del pequeño ahora quiere justicia y no le importa si la presunta culpable, su hermana de sangre, tiene que pisar la cárcel, porque asegura que esto no se puede quedar así y no solo por su muerte, sino por la forma en que el niño pasó sus últimos minutos.

Esta historia tuvo un final triste, pero la misma aun no termina, pues Yuli Gordillo, colombiana de origen, tiene pensado irse contra su consanguínea, incluso se atrevió a decir que para ella su hermana no existe, pero con palabras más hirientes y que a continuación mostraremos para que conozcas toda la historia de esta familia.