Un menor de cinco años falleció en terrible tragedia

La trágica muerte ocurrió en el condado de DeKalb

Un árbol cayó encima de la casa partiéndola a la mitad y ocasionando la tragedia

POR EL MAL CLIMA FALLECIÓ UN MENOR. En el condado de DeKalb, anunciaron la muerte de un niño en su casa después de que un árbol cayera encima y terminara partiéndola a la mitad; la madre del menor, logró salvarse y fue quien pidió auxilio a las autoridades del condado anunciando que se le imposibilitaba ayudar a su hijo.

Lamentablemente, cuando llegaron las autoridades encontraron la triste escena y no pudieron salvar al pequeño. Hasta el momento, se conoce que el hecho fue ocasionado por el mal clima que persiste; fuertes vientos, lluvias e inclusive nieve, fue lo que llevó a la caída del árbol en medio de la casa.

UNA TRAGEDIA AZOTA A GEORGIA

La mañana del lunes, se informó de un desastre a consecuencia del mal clima que se desarrolló en los últimos días en el Condado de DeKalb y que terminó produciendo un gran dolor. Un menor de cinco años, murió tras la caída de un árbol en medio de su hogar; en la casa, se encontraba la madre del niño, quien resultó sin ninguna herida y logró ser rescatada.

El trágico enlace, ocurrió en la cuadra 3400 de Glenwood Road, según un portavoz de bomberos del condado de DeKalb. Los equipos llegaron poco después de las 5 a.m., y encontraron al niño muerto adentro, informó The Atlanta Journal-Constitution. Hasta el momento, las autoridades no han dado más información al respecto.