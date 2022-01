Familia venezolana rompe el silencio

“La niña era la reina de la casa, siete añitos… siete años que los vivió con nosotros, que la pudimos tener, que la pudimos palpar”, dijo Samuel Mayor, tío de la niña fallecida a Noticias Telemundo. “Siempre la voy a ver con la alegría que ella siempre tenía”, agregó el tío visiblemente afectado.

Samuel aseguró que no ha podido hablar abiertamente con su hermana ya que Mayerlin todavía está muy consternada tras la muerte de su pequeña hija. “Solo me envió un audio y me dijo ‘hermanito, me siento mal, me siento mal'”, contó Samuel. Asimismo, el tío de Victoria indicó que estaba tratando de brindarle ánimo a los abuelos de la niña. “Esa fuerza que tengo se la estoy dando ahorita a mis viejos, porque están devastados, tienen el corazón destruido y no puedo hacer más nada”, aseguró el venezolano. Para ver el video de la entrevista haga click AQUÍ. Archivado como: muere niña venezolana en el río Bravo.