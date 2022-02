Valeria no fue la única que ingirió la galleta envenenada, porque ese día estaba jugando con un vecina de 6 años, quien también decidió probarla. La vecina de 6 años todavía se encuentra en un hospital luchando por su vida, reportó el medio mexicano El Occidental .

El pasado 1° de febrero, una persona arrojó una galleta al patio de la casa donde vivía la pequeña con la intención de envenenar a la mascota porque ladraba mucho, pero Heidy Valeria, de apenas 2 añitos, se encontró de repente el preciado alimento y no dudó en tomarlo para comerlo.

Una comunidad conmocionada

El jueves 3 de febrero, luego de pasar dos días hospitalizada en el Hospital de Zona número 6, la pequeña de 2 años falleció. La terrible historia de las niñas envenenadas ha conmocionado a la comunidad que pide justicia para Valeria y su vecinita que aun lucha por sobrevivir.

“La terrible noticia de lo acontecido con Heidy Valeria ha conmocionado a #Tototlán. En lo personal, tener dos hijas me ha hecho ver el mundo de distinta manera, por eso he estado al pendiente de este caso desde el ámbito de la competencia Municipal. Cosas como estas no deben suceder de nuevo”, escribió en Facebook al presidente municipal, Juan Carlos Vázquez Coyul.