Una niña de 5 años de Georgia murió luego de ser aplastada por un monumento de piedra

La niña estaba jugando con su hermana de 8 ochos cerca del panteón

“El padre estuvo todo el tiempo abajo tratando de quitarle esa losa y no tuvo éxito”, dijo un testigo del accidente

Trágica muerte. Una niña de 5 años de Georgia murió el lunes después de que un monumento de piedra le cayera encima mientras jugaba con su hermana. El jefe de policía de Blackshear, Chris Wright, dijo a los medios de comunicación que Bella Bennett había estado jugando con su hermana de 8 años a alrededor de las 7:45 p.m. en las cercanías del monumento fuera del Lee Street Resource Center cuando ocurrió el accidente.

Wright le dijo a News4Jax que en algún momento, la hermana mayor saltó del monumento de piedra que pesaba cerca de 300 libras, haciendo que este se volcara y aterrizara sobre la hermana menor. La niña fue trasladada en avión al Hospital Infantil Wolfson, donde lamentablemente fue declarada muerta.

Niña muere tras ser aplastada por monumento de piedra

Un hombre que no quiso ser identificado y que estaba cerca del monumento dijo que trató de ayudar a rescatar a la niña cuando estaba bajo la enorme piedra. “El padre estuvo todo el tiempo tratando de quitarle esa losa y no tuvo éxito”, dijo. “Traté de levantar la piedra para que él pudiera sacar a la niña y no tuvimos éxito”, agregó.

Finalmente, se necesitaron tres hombres para mover la enorme piedra, que cubría la mitad del cuerpo de la niña. La estación informó que las niñas vivían con su abuela a una cuadra del Lee Street Resource Center, cerca del edificio donde ocurrió el accidente, informó The Associated Press.