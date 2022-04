Triste noticia en el mundo del espectáculo

Se da a conocer la muerte de Naomi Judd, leyenda de la música country

“Hoy, mi hermana y yo experimentamos una tragedia”, escribió la actriz Ashley Judd en sus redes sociales

Naomi Judd, estrella del country y parte del galardonado dúo The Judds, además de madre de la actriz Ashley Judd y la cantante Wynonna Judd, murió a los 76 años, anunció este sábado su familia. Naomi falleció un día antes de la fecha en la que estaba prevista la ceremonia de su ingreso en el Salón de la Fama del Country junto a su hija Wynonna, con la que formaba el dúo que ganó varios Grammys en las décadas de 1980 y 1990.

“Hoy, mi hermana y yo experimentamos una tragedia. Perdimos a nuestra preciosa madre debido a una enfermedad mental. Estamos destrozadas. Estamos atravesando un duelo profundo y sabemos que, igual que nosotras la queríamos, su público también. Estamos en un territorio desconocido”, escribió la actriz Ashley Judd en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Formaría parte de una gira en este año

Muere Naomi Judd. La intérprete no dio más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento de su madre, la leyenda de la música country Naomi Judd, que tenía previsto participar en septiembre y octubre en una gira de The Judds en varios estados de Estados Unidos. Las condolencias no tardaron en llegar.

El actor Mark Hamill, quien saltó a la fama por interpretar a Luke Skywalker en la serie de películas Star Wars, fue uno de los primeros en reaccionar a esta noticia, al igual que la también actriz Rosanna Arquette, quien se expresó así: “Dios te bendiga, Ashley, lamento mucho escuchar esto. Amor para ti y Wynonna” (Con información de Efe).