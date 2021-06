Nadie se imaginaría que esta familia sufriría así, por lo que el festejo se convertirá en tristeza y dolor para la esposa y sus hijos, así como para sus amigos y seguidores, quienes esperaban con ansias festejar con un récord que no llegó. ADVERTENCIA, FUERTES IMÁGENES, para ver el video haz click aquí . Archivado como: Muere motociclista Alex Harvill

En cuestión de segundos arribó la ambulancia y los paramédicos intentaron reanimar al deportista, sin embargo, al no ver una pronta reacción, lo trasladaron al hospital donde minutos más tarde fue reportado como muerto.

INCREÍBLE

No tuvo tiempo de nada, no pudo reaccionar y incluso pareciera que ni siquiera lo alcanzó a observar. La gente del lugar que vio el hecho no lo podía creer. Un rayo sobre la playa y que atinó en la surfista Katherine Díaz era la menor de las probabilidades en el mundo.

Pero sucedió. Impactados por la escena, los testigos acudieron a su rescate y de inmediato llegaron los paramédicos para intentar hacer algo por ella. Pese a los esfuerzos por reanimarla, no tuvieron oportunidad pues ya había fallecido.