La modelo pasó varios días internada en el hospital, en donde después los médicos no le daban esperanza a sus familiares debido a la gravedad de sus heridas. Ocho días después confirmaron su sensible fallecimiento en el cual afirmaron que fue una muerte accidental, tras caer desde un edificio.

«Tuvo un accidente y sufrió daños severos en su cerebro/tronco encefálico y está en coma»

La trágica noticia del fallecimiento de Miss Alabama se produjo pocos días después de que su familia confirmara que había estado involucrada en un accidente. «Zoe tuvo un accidente el jueves 10 de febrero por la noche y sufrió daños severos en su cerebro/tronco encefálico y está en coma», escribió la familia en su Instagram.

En ese momento, también compartieron una página de recaudación de Go Found Me para las facturas médicas de Zoe y recursos para la hija de Zoe, dijo la familia. «Desafortunadamente, los médicos dicen que el daño no se puede reparar y que es posible que no le quede mucho tiempo». Archivado como: Muere Miss Alabama Zoe Sozo Bethel