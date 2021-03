“Ya no se mueve”, se escucha decir a la gente que observaba cómo los agentes movían el cuerpo y terminan subiéndolo a otra patrulla. La Tercera Visitaduría de la CEDHQROO abrió una queja de oficio al conocer de estos lamentables hechos que han causado indignación en México.

Muere migrante Tulum: “No murió, la mataron”

Luego de la difusión de un video en el que se ve a una mujer que muere mientras es sometida por cuatro policías de Tulum, en redes sociales señalaron que “no murió, la mataron”. En su cuenta de Twitter, la productora y supervisora musical, Lynn Fainchtein, señaló que los policías mataron a la mujer durante su detención.

Una usuaria señaló que "algo que no entendemos cuando leemos una noticia cómo esta, es que los medios no son jueces y no deben emitir un veredicto y tampoco deben calificar de… Solo informar". Otros usuarios coincidieron en que la mujer fue asesinada al ser sometida por los policías.