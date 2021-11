De acuerdo con los informes que han proporcionado sobre la sensible perdida que han sufrido los miembros de la nueva película de Indiana Jones, han afirmado que los hechos ocurrieron cuando estaban grabando en Marruecos. El quipo de producción sufrió la sensible baja de uno de sus camarógrafos, según Newsbreack .

Inmediatamente las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar y enviaron sus mensajes dando el último adiós a un gran compañero y sobre todo un amigo que se fue muy rápido: “Uno de los mejores, me enseñó mucho cuando comencé”, “Estoy desconsolado. Nic era un hombre tan encantador”, fueron algunos comentarios.

La película estaba inicialmente programada para estrenarse en cines el 9 de julio de este año, pero se pospuso hasta el 29 de julio del próximo verano debido a retrasos pandémicos, pero la empresa millonaria de Disney ha anunciado que no se estrenará hasta al menos el verano de 2023, por lo que los fans esperan su estreno.

Hace algunas semanas el reconocido actor Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía e hirió al director de la película que estaba rodando, al disparar una pistola de atrezo que supuestamente era de fogueo y que no sabía que estaba cargada, reportaron las agencias de noticias Efe y AP.

“Recibimos la devastadora noticia de que uno de nuestros miembros, Halyna Hutchins, directora de fotografía de una producción llamada ‘Rust’ en Nuevo México, murió a causa de las lesiones sufridas en el set”, expresó John Lindley, presidente del sindicato, quien agregó: “los detalles no están claros en este momento, pero estamos trabajando para obtener más información y apoyamos una investigación completa sobre este trágico evento. Esta es una pérdida terrible”.

Alec Baldwin fue visto llorando en la comisaría

Alec Baldwin, de 68 años, fue visto llorando el jueves afuera de la comisaría de policía, detalló el diario The Santa Fe New Mexican. No se logró obtener de momento declaraciones del actor, indicó AP, que precisó que Hutchins fue directora de fotografía de la cinta de acción “Archenemy” de 2020, protagonizada por Joe Manganiello. Graduada en 2015 del American Film Institute, fue nombrada una “estrella en ascenso” por la revista American Cinematographer en 2019.

“Estoy tan triste por perder a Halyna. Y tan enfurecido de que esto pudiera ocurrir en un plató”, expresó Adam Egypt, director de “Archenemy”, en Twitter. “Ella era un talento brillante absolutamente comprometida con el arte y con el cine”. Archivado como: Muere miembro Indiana Jones Nic Cupac