Muere Michael Lang, cocreador del Festival de Woodstock

El promotor falleció a los 77 años de edad

“Era absolutamente una figura histórica”

Muere Michael Lang. A poco más de una semana de haber iniciado un nuevo año 2022, las malas noticias no paran de llegar, sin duda se espera que este año predominen las buenas nuevas. Sin embargo, esto no ha sido así en este primer mes, ya que las muertes de distintas celebridades no se han detenido y cada día afecta a los fans.

En esta ocasión se informó sobre la muerte de una celebridad bastante conocida en el mundo de la música, se trata de Michael Lang, cocreador y promotor del festival de música Woodstock de 1969 que sirvió como piedra de toque para generaciones de fanáticos de la música, falleció este sábado por una enfermedad de un tipo de cáncer, según AP.

Muere el cocreador del festival de Woodstock, Michael Lang

La sensible noticia sobre la perdida de este reconocido promotor fue dada a conocer Michael Pagnotta, quien es el portavoz de la familia de Lang. En el comunicado dijo que el hombre de 77 años de edad había estado luchando contra el linfoma no Hodgkin y falleció el sábado en el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de Nueva York.

Lang era un famoso productor estadounidense de conciertos y manager, es mundialmente conocido por ser el co creador del Festival de Woodstock en el año de 1969. Incluso su portavoz lo calificó como una gran persona: “Era absolutamente una figura histórica, y también un gran tipo”, dijo Pagnotta, quien conocía a Lang desde hacía unos 30 años: “Ambas cosas van de la mano”.