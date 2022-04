En las últimas actualizaciones, la OMS destacó que se puede confirmar la muerte de un niño pero no aclararon de qué nacionalidad es y la edad que tenía al momento de fallecer. Los expertos indicaron que se encuentran relacionando el deceso con la extraña enfermedad que ha estado atacando a menores de edad.

La Organización Mundial de la Salud dice que se ha informado de al menos una muerte en relación con un misterioso brote de enfermedad hepática que afecta a niños en Europa y Estados Unidos, informó The Associated Press. Recientemente, fue que se dio a conocer sobre la enfermedad que está aquejando a los menores de edad por lo que la investigación sigue en curso.

La agencia de salud de la ONU dijo el sábado por la noche que hasta ahora ha recibido informes de al menos 169 casos de “hepatitis aguda de origen desconocido” de una docena de países, destacó The Associated Press. Los síntomas son lo que alertó a los médicos y posterior a los investigadores debido a que todos los casos que se han registrado tienen algún malestar en común.

Muere menor enfermedad hepática: ¿En qué edades se manifiesta?

Los casos se informaron en niños de un mes a 16 años, y 17 de los que enfermaron requirieron trasplantes de hígado. La OMS no dijo en qué país ocurrió la muerte, destacó The Associated Press. En los últimos días, señalaron que los casos han ido en aumento en diversos países y que en la actualidad se mantienen en conteo 169 casos.

Los primeros casos se registraron en Gran Bretaña, donde 114 niños se enfermaron, informó AP. En Estados Unidos, la OMS advirtió sobre el posible riesgo que podrían enfrentarse u poco después fue comenzaron a recibirse casos de menores de edad que estaban presentando esta misteriosa enfermedad que sigue siendo catalogada como “de origen desconocido”. Archivado como: Muere menor enfermedad hepática