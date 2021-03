Ex campeón de peso mediano, miembro del Salón de la Fama, leyenda del boxeo a nivel mundial… este sábado se confirmó la triste noticia de la muerte de Marvin ‘Marvelous’ Hagler, tras lo cual el popular peleador mexicano Julio César Chávez no tardó en reaccionar.

Los seguidores de Julio César Chávez no perdieron oportunidad para demostrarle su admiración en este difícil momento: “Estimado @Jcchavez115 tú eres el boxeador que más he admirado y luego le sigue el Maravilloso Hagler y la generación de oro de los 80: Ray Leonard, Tommy Hearns, Manos de Piedra, Pipino”.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, Marvin ‘Marvelous’ Hagler tuvo marca de 62-3-2 con 52 nocauts desde 1973 a 1987. Fue el campeón indiscutible de peso mediano desde 1980 hasta su derrota ante Leonard, en el Caesars Palace de Las Vegas, Nevada el seis de abril de 1987.

Según la cadena deportiva ESPN , hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del boxeador Marvin Hagler a los 66 años de edad, una noticia confirmada por su viuda, Kay G. Hagler, a través de su cuenta oficial de Facebook, según reportó antes The Associated Press.

Luchó con un proverbial chip en su hombro, convencido de que los fanáticos del boxeo y los promotores no le daban lo que merecía. Estaba tan molesto que no fue presentado antes de una pelea de 1982 con su apodo de ‘Marvelous’, que fue a la corte para cambiar legalmente su nombre.

“Fue una sensación aterradora”

“Cuando detuvieron la pelea para ver el corte, me di cuenta de que podrían estar jugando y no iba a dejar que se llevaran el título”, dijo Hagler más tarde. “Fue una sensación aterradora. Pensé: “¿Por qué están deteniendo esta pelea?” No me di cuenta de que estaba sangrando. No estaba en mis ojos. Entonces supe que tenía que destruir a este tipo”.

Arum dijo que Hagler simplemente deseaba la victoria sobre Hearns, cuya gran mano derecha era temida en la división, pero no podía mantener a raya a Hagler. “Esa fue una pelea increíble”, dijo Arum. “Probablemente la pelea más grande de la historia”.