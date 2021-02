A pesar de que hace más de un año no se sabía mucho de lo que había pasado con Martica la del café, fue el pasado mayo del 2019 cuando la ex colaboradora del programa de espectáculos se encontraba festejando su cumpleaños.

Sin embargo, ya se veía muy cambiada y con el semblante un poco calmado, pero se encontraba agradeciendo por sus muestras de cariño en ese día tan especial, siendo dentro de casi dos años cuando Martica lamentablemente daría positivo a coronavirus.

Cabe recordar que fue en una entrevista para “El Gordo y la Flaca” llevada a cabo en el año 2015 cuando Martica la del café contaba su experiencia el día en que le dijeron que iba a salir en un programa de Univisión.

Ya que cabe recordar que Martica era conocida en Univisión por ser la mujer que les daba café a todos los que trabajaban en la televisora:

“Me dice María, quién era la productora general que quería verme y dije, ay Dios mío, qué habré hecho yo para que me citaran”, inicia Martica con su relato.

“Al otro día le digo, María que pasa porque me tienes sin dormir, ¿Qué he hecho yo María? A lo que ella me responde que no había hecho nada malo, te quiero en mi programa, yo no sé pero te quiero en mi programa”

Esta fue una gran sorpresa para Martica la del café, ya que después de esa propuesta, la señora amada por muchos comenzó a abrirse paso en el mundo del espectáculo y en el corazón de los internautas, volviéndose un personaje recurrente en Univisión.

