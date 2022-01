Muere Marilyn Bergman, letrista estadounidense ganadora del Óscar

Marilyn y su esposo Alan Bergman

Alan Bergman y Marilyn Bergman, ambos letristas y compositores, se casaron en el año de 1958 y eran mayormente reconocidos por sus temas más exitosos como “The Way We Are”, “How Do You Keep the Music Playing?” y muchos más que han pasado a la historia del mundo del espectáculo.

En 1968 estuvieron nominados en dos ocasiones en los Oscar en la categoría de Mejor Canción Original por sus temas “Star!” y “The Windmills of Your Mind”, esta última los convirtió en ganadores. Un año más tarde fueron nominados dentro de la misma categoría, pero desafortunadamente no fueron ganadores. Archivado como: Muere Marilyn Bergman