A sus 83 años, la mamá de Julio Camejo falleció

El actor comunica un mensaje de agradecimiento pese al dolor de la muerte de su mamá

Julio Camejo pidió recordar a su mamá de una manera bastante peculiar

Un mal inicio de 2021 tuvo el actor Julio Camejo ante la inesperada muerte de su mamá la señora Juana María Gladys González Camejo, a sus 83 años con quien habría tenido contacto horas antes de su fallecimiento y así lo dio a conocer en un video.

A través de la cuenta de Instagram del programa ‘El Gordo y la Flaca’, se puede ver un video de Julio Camejo comunicando la muerte de su mamá, de forma inesperada, pues ese mismo día, el actor habría hablado con ella.

“Su último mensaje fue ayer y me dijo, dí una clase en línea, porque ella era profesora del Tec de Monterrey a sus 83 años y dijo ‘di una clase y a los muchachos les gustó’ y hoy en la mañana me incitó a salir a correr”, comenzó diciendo el actor.

Con el dolor visible por la muerte de su mamá, Julio Camejo no perdió la sonrisa para hacerle una emotiva despedida: “Deja tu lo gran bailarina que fue, lo gran coreógrafa, sino el pedazo de madre, el pedazo de mujer, el pedazo de esposa… Yo nunca entendí por qué cuando todo mundo desayunaba medio pan en Cuba, yo y mi hermana teníamos un pan y era porque mi papá y ella se quitaban su pan de la boca para dárnoslo”.

A pesar de que el actor estaba sufriendo y muy conmovido por la muerte de su mamá, contó que la señora Gladys González, le dejaba como enseñanza el que siempre lo incitó a dar lo mejor de sí, a ser un gran padre y a pensar en el bien de la gente antes que el personal.

“Y me voy con eso, me voy con su alegría, con esa sonrisa que la definía como persona, por su energía, porque era la que me daba la energía cuando estaba cansado, el otro día se levantó y me dijo ‘¿vas a hacer ejercicio?’ y le digo, ‘mami acabo de terminar de grabar la novela, fueron 7 meses de grabación de novela trabajando y estoy como medio hueva’, y me dijo ‘Julito yo llevo 74 años trabajando, si quieres me alcanzas allá abajo, voy a correr'”, contó el actor entre lágrimas.

Agradeció las muestras de cariño tras la muerte de su mamá y pidió que la recordaran de una manera bastante peculiar: “Recuérdenla con un traguito de ron, recuérdenla bailando salsa o un danzón y recuérdenla con una sonrisa porque eso quería, que la recordaran sonriendo y así va a ser”, finalizó.

