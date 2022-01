Remontándose en el año 2018, cuando estaban en el programa hablando sobre las dificultades que vivió Sandoval cuando era un niño, desde el bullying que sufrió hasta como su madre le ayudó a afrontar lo que vivía fuera de su casa. Sandoval comentó: “Mira, cuando vi la historia del niño de 9 años que sale del closet y su mama le dije ‘te apoyo’, el niño va a la escuela y no tolera las burlas y suicida, imagínate el dolor de una mamá de perder a su hijo de 9 años”, comentó Luis Sandoval en el 2018.

“Señores, un niño de 9 años si puede saber que es gay”, confiesa Sandoval en vivo, tratando de concientizar a las personas. La conductora en ese momento le pregunta: ‘¿Que le dirías tu a tu mamá?’ Por lo cual, Sandoval responde: “Mi mamá sabe que estoy super agradecido con ella, que el apoyo que me ha dado en todo momento me ha hecho la persona que soy hoy en día”, argumentó Luis en Despierta América.

Conforme el conductor contaba la historia del pequeño, comentó que no creía como era posible que haya gente tan cruel, pues nadie se merece un dolor tan grande, mucho menos que criticaran a la madre del pequeño y que la tacharan como la “culpable”. Luis Sandoval se conmocionó y no se aguantó las lágrimas.

Este conmovedor momento fue visto por miles de televidentes, los cuales, siguen recordando el bello momento y ahora, con tristeza debido al fallecimiento de la madre del conductor de Despierta América. “Eres mi orgullo” le dice Doña Leonila a su hijo, mientras que Luis Sandoval le contesta: “Ella dice que soy su orgullo, no, tú eres mi orgullo”, le responde a su mamá mientras le da un abrazo.

“¿Por qué no se lo dices en persona? Ella está aquí contigo para apoyarte”, le responde la conductora anunciándole que la mamá de Sandoval está en el programa para brindarle su apoyo. En ese momento se puede ver en el video, como el conductor corre a abrazar a su mamá.

“Tu mamá ha estado contigo en los momentos más difíciles y mas felices de tu vida, ¿Cómo no va a estar en el momento mas importante para ti en donde estás cambiando la vida de tantas personas?”. La conductora de Despierta América le pregunta a la mamá del conductor ¿Cómo usted y en que momento decide aceptar a su hijo y que le diría a los padres que no quieren entender la realidad que viven sus hijos?. AQUI PUEDES VER EL CONMOVEDOR VIDEO DE LUSI SANDOVAL.

Doña Leonila fue aplaudida por el público y por los conductores debido a que fue una madre ejemplar, pues le dicen que cualquier madre debería de ser así con sus hijos, apoyarlos a toda costa, sin importar sus preferencias. “Esto no me lo esperaba” comenta Luis Sandoval.

Doña Leonila aconseja a los padres que no quieren aceptar la realidad de sus hijos

La madre de Luis Sandoval declaró en vivo que no está de acuerdo a lo que muchos padres hacen cuando sus hijos deciden salir del closet, pues no es correcto que no apoyen a sus hijos, al contrario, deberían de estar ahí para ellos pese a las circunstancias.

“Yo pienso que esos padres, discúlpenme, pero son unos tontos, mi hijo me decía mami: ¿Qué van a decir tu familia? lo que digan… ¿Qué van a decir tus amigas?, mis amigas me valen, tu eres mi hijo y lo más importante para mi, yo te quiero mientras tu te respetes y respetes a los demás”. Así concluye el video que se remonta en el 2018, cuando Luis Sandoval sale del closet.