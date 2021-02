“Me tocó entrevistarlo muchas veces… Siempre me ponía nerviosa cuando me asignaban cubrir algunas de sus visitas a Monterrey, pues fue uno de los mejores amigos del dueño de Multimedios, empresa donde trabajé muchos años y aunque siempre fue amable a la hora de entrevistar”, relató la joven reportera de Primer Impacto.

¿La muerte de cerca?

Tras la lamentable noticia de la muerte de la reportera Lupita Elizondo, muchos se preguntaron si la muerte ‘estaba cerca’ de la joven y talentosa periodista.

Y es que su última y más reciente publicación en Instagram, habla precisamente de la muerte de un amigo y compañero cercano, a quién dedicó un emotivo mensaje.

“No puedo creerlo, he llorado mucho al saber de tu partida. Aunque tenía tiempo que no te veía físicamente, te guardo mucho cariño, me duele mucho saber que ya no estás entre nosotros! Noé López Suárez fuiste un compañero tan querido y amado!”, escribió Elizondo.

“Siempre sonriente y divertido, tu sentido del humor hicieron más ligeras las guardias que hicimos con algún famoso que visitaba Monterrey. Me resisto a creer que el COVID te haya llevado. Mi querida “Noelia”, como muchos te decíamos. Un hombre alto e imponente, pero con un enorme corazón! Te recordaré siempre pequeño. Descansa”, concluye la reportera.

