Falleció anoche en Tijuana Lupe Quintero …, integrante y fundador de “los Incomparables de tijuana” …, tras 3 meses de luchar contra un cáncer que se le diagnosticó hace poco .., se dice que él estuvo en tratamiento en San Bernardina y después fue trasladado a Tijuana …, donde lamentablemente el tío de Mario Quintero ….. murió ayer y su familia estuvo con él hasta el último momento qepd 🙏🏼 lo siento mucho @lostucanesdetijuana @masterqmusic