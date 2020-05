El legendario músico Little Richard, considerado uno de los padres del rock and roll, murió a los 87 años

Dijo este sábado a la revista Rolling Stone su hijo, Danny Penniman

Se desconoce el motivo de su fallecimiento.

Muere Little Richard. Little Richard, el autoproclamado “arquitecto del rock roll n’ roll “cuyo agudo gemido, golpeando el piano y el imponente copete alteraron irrevocablemente la música popular al introducir el R&B negro en la América blanca, murió el sábado. Tenía 87 años.

El pastor Bill Minson, un amigo cercano de Little Richard’s, le dijo a The Associated Press que Little Richard murió el sábado por la mañana. Minson dijo que también habló con el hijo y el hermano de Little Richard.

Minson agregó que la familia no está divulgando la causa de la muerte.

Nacido como Richard Penniman, Little Richard fue uno de los padres fundadores del rock and roll que ayudó a romper la línea de color en las listas de música, uniéndose a Chuck Berry y Fats Domino para llevar lo que una vez se llamó “música de carrera” a la corriente principal. Tocar el piano hipercinético de Richard, junto con su aullido vocal y su peinado, lo convirtieron en una sensación inverosímil: un hombre negro y gay aclamado en todo Estados Unidos durante la era de Eisenhower.

Vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo, y su influencia en otros músicos fue igualmente asombrosa, desde Los Beatles y Otis Redding hasta Creedence Clearwater Revival y David Bowie. En su vida personal, vaciló entre el raunch y la religión, abrazando alternativamente el Buen Libro y el comportamiento escandaloso.

He was one of the founding fathers of rock ’n’ roll. https://t.co/7YFyuvK5fk — HuffPost (@HuffPost) May 9, 2020

“¿Little Richard? Eso es rock and roll “, dijo al biógrafo Jimmy McDonough Neil Young, que escuchó los riffs de Richard en la radio en Canadá. “Little Richard fue genial en todos los discos”.

Era 1956 cuando su clásico “Tutti Frutti” aterrizó como una granada de mano en el Top 40, explotando desde radios y tornamesas en todo el país. Fue destacado por la memorable llamada de Richard de “wop-bop-a-loo-bop-a-lop-bam-boom”.

Siguieron una serie de éxitos que proporcionaron la base de la música rock: “Lucille”, “Keep A Knockin”, “Long Tall Sally”, “Good Golly Miss Molly”. Más de 40 años después de este último, Bruce Springsteen todavía estaba tocando en vivo “Good Golly Miss Molly”.

Paul McCartney de los Beatles imitó los aullidos característicos de Richard, tal vez más notablemente en el “¡Wooooo!” del éxito “She Loves You”. El ex compañero de banda John Lennon cubrió “Rip It Up” y “Ready Teddy” de Richard en el álbum “Rock and Roll” de 1975.

Cuando se inauguró el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986, estaba entre los miembros fundadores de Elvis Presley, Berry, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Sam Cooke y otros.

Pocos fueron más rápidos en reconocer el papel fundamental de Little Richard que el propio Richard. El extravagante cantante afirmó que allanó el camino para Elvis, le proporcionó a Mick Jagger sus movimientos escénicos y condujo lecciones vocales para McCartney.

“¡Soy el arquitecto del rock and roll!” Little Richard cantó en los Premios Grammy de 1988 cuando la multitud se levantó en una gran ovación. “¡Yo soy el creador!”.

