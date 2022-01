De acuerdo con los informes el también llamado pionero, murió el pasado lunes 3 de enero debido a una grave enfermedad que hasta el momento no ha sido revelada. Fue nombrado como una leyendo del cine para adultos debido a que supuestamente trajo el primer DVD de ese genero al mercado.

Se trata del actor y director del cine para adultos, Jim Monroe, quien lamentablemente perdió la vida comenzando el año 2022, a los 60 años de edad. Monroe era conocido por darle una nueva cara a los filmes exclusivos para personas mayores de edad, y fue considerado una leyenda, según The Sun.

“Jimmy fue una gran parte de esta industria en un momento y también estuvo en una banda con mi ex esposa hace años. Solo quiero que la gente sepa que era un guitarrista asombroso. Uno de los mejores que he visto en mi vida. Lo extrañaremos”, fue le comentario de un usuario en Twitter.

Incluso en su cuenta de red social el director David Lord rindió homenaje al guionista de películas para adultos dijo: “Vivid Interactive hizo todos los videojuegos, CD-ROM. No fue realmente una gran cosa, y luego, cuando entró en juego el DVD, David James y Jim tenían el control del departamento”.

En su carrera como director Jim dirigió varias películas, incluidos Filthy Rich Girls 1 & 2, Girls Night In 2 y Bar Tales. Peach había lanzado más de 200 DVD cuando fue comprado por Red Dragon Releasing en 2005. Entre las otras empresas de Monroe se encontraba una temporada tocando la guitarra en la banda Voodoo Circus junto con el veterano vendedor adulto Danny Gorman y la editora Lisa McCormick.

Muere la actriz que protagonizó una serie en Disney Plus

Otra tragedia en este año nuevo se suma al mundo del espectáculo estadounidense, pues se confirmó la sensible noticia sobre la muerte de una actriz de la cadena Disney. No cabe duda que si el año pasado fue muy duro para muchas celebridades, este año que apenas está en sus primeros días no se queda atrás.

Según el portal The Sun, su agente fue la que reveló que la actriz perdió la vida repentinamente a la edad de 29 años. La modelo y actriz cumpliría 30 años en marzo de este año y, hasta ahora, no se ha dado a conocer la causa de su muerte; la actriz surcoreana había participado recientemente en ‘Snowdrop’, ‘Hi, Bye Mama!’ y ‘Hellbound’.