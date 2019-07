Página

Muere atropellado leyenda del boxeo Pernell Whitaker a los 55 años

La noticia de la muerte fue confirmada por el medio estadounidense TMZ Sport

Whitaker es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia y fue rival de Rival de Azumah, Maromero, JL Ramírez, Chávez, McGirt, Oscar de la Hoya, Trinidad.

La leyenda del boxeo y medallista de oro olímpico Pernell Whitaker murió el domingo por la noche después de ser atropellado por un automóvil en Virginia Beach, Virginia, según reportó TMZ Sports.

El cuatro veces campeón de boxeo en cuatro categorías diferentes se retiró en 2001 antes de regresar al ring como entrenador de tiempo completo. Whitaker ganó títulos en las divisiones de peso ligero, peso welter ligero, peso welter y peso medio ligero, y fue el campeón indiscutible de peso ligero durante la parte más exitosa de su carrera.

El estadounidense ganó 40 de los 46 combates totales durante toda su carrera y es considerado como uno de los mejores boxeadores defensivos de todos los tiempos.

La noticia de la muerte fue confirmada por el medio estadounidense TMZ Sports, que cita fuentes policiales de Norfolk, la localidad natal de Whitaker: “Nos dijeron que los funcionarios recibieron una llamada alrededor de las 10:04 pm en respuesta a un accidente en la intersección de Northampton Boulevard y Baker Road”.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Boxing Legend Pernell Whitaker, was hit and killed by a car. R.I.P. <a href=”https://t.co/FdYZ8NYosU”>https://t.co/FdYZ8NYosU</a></p>— TMZ Sports (@TMZ_Sports) <a href=”https://twitter.com/TMZ_Sports/status/1150753653894144002?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 15, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Cuando llegaron los policías, localizaron a un hombre que había sido atropellado por un vehículo y que se encontraba en muy mal estado de salud, reseñó el medio.

Se trataba del boxeador.

Los policías se encuentran investigando y no está claro si el conductor del coche fue arrestado.

Whitaker ganó una medalla de oro de peso ligero en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles y conquistó nuevamente el oro el año anterior en los Juegos Panamericanos, celebrados en la ciudad de Caracas, Venezuela.